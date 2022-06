Caccia alla plastica tra Gaiola e Nisida, l'iniziativa

Domenica 3 luglio dalle 10 alle 13 tra Nisida e la Gaiola si terrà la seconda edizione di CacciaAllaPlastica, una giornata in cui ognuno è chiamato a mettersi in gioco per la salvaguardia del nostro mare, liberandolo il più possibile dalla plastica, diventata ormai sempre più invadente sulle coste e nella vita quotidiana.

L'iniziativa è stata ideata e organizzata dall’associazione N’Sea Yet per promuovere i valori cardine della campagna Prendi3 (dove ognuno è invitato a raccogliere almeno 3 pezzi di plastica da terra, mare, natura), realizzata grazie alla collaborazione con Uisp Napoli, di intesa con AMP Parco Sommerso di Gaiola, con la partecipazione delle associazioni Let’s do it! Italy, Cleanap, Round Table, Gaiola, Fai e i ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Nisida.

La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 27 giugno alle 11.30 presso l'istituto minorile partenopeo.

Alla gara in mare potranno partecipare solo i nuotatori agonisti della Uisp, tutti gli altri partecipanti insieme alle associazioni e ai ragazzi di Nisida gareggeranno nella squadra di terra, in contemporanea con i nuotatori con partenza da Nisida alle 10. Per delimitare il percorso degli atleti in mare, ci saranno 10 kayak, messi a disposizione da Kayak-Nautica Cafarelli, che seguiranno tutto il percorso di gara, raccogliendo anche loro almeno “3Pezzi” di plastica in mare.

Sostenitore della manifestazione e dell’associazione N’Sea Yet il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino, la cantante Malika Ayane, con il sostegno degli assessori del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, Paolo Mancuso, Vincenzo Santagada e Luca Trapanese.