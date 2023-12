Un albero per ogni bambino di Camposano. È l'iniziativa per Natale del sindaco Francesco Barbato che ha assegnato simbolicamente alberelli da far crescere agli alunni della scuola elementare 'Virgilio' di Camposano, il Comune situato alle porte di Nola; ogni piantina avrà il nome dello studente a cui è affidata.

Quelli giunti oggi sono i primi di 4mila che saranno piantati nel Comune, nell'ambito del progetto di forestazione urbana finanziato dal ministero per la Transizione ecologica con fondi Pnrr tramite la Città Metropolitana che ha indetto il bando per la "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano".

"L'albero - ha detto il sindaco Barbato - non è simbolo consumistico di queste festività ma è emblema della vita e delle sue fasi. Abbiamo pensato di assegnare questi primi fusti simbolicamente ai bambini delle scuole elementari perché, in questo modo, potranno seguirne l'evoluzione avvicinandosi al rispetto dell'ambiente e della natura. Alberi e bambini cresceranno insieme e i piccoli alunni dovranno prendersene cura. A tale scopo ogni piantina avrà il nome dello studente a cui è affidata. Arriveranno - ha proseguito Francesco Barbato - diverse specie di alberi, sempre compatibili con le condizioni climatiche del territorio, e saranno posti a dimora proprio in questo periodo che è quello che garantisce maggiori chances di attecchimento". "Si tratta di una iniziativa che, da un lato, ha lo scopo di migliorare la vivibilità urbana - considerato che le piante contribuiscono alla qualità dell'aria e alla riduzione dell'inquinamento acustico - e, dall'altro, l'obiettivo di favorire l'educazione ambientale" ha evidenziato il sindaco, ricordando che Camposano "è il Comune più green della provincia di Napoli".