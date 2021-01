Cinquanta nuovi alberi a Ponticelli: "Restituiamo spazi ai cittadini"

Pioppi, tigli, oleandri, allori e altri alberi sono stati piantati questa mattina dai “giardinieri sociali” di Gesco in collaborazione con i volontari dell’associazione Terra nell’area dismessa di via Odissea a Ponticelli. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito della campagna Adotta uno spazio verde per il recupero di giardini e aiuole abbandonati in città ed è finanziata con il ricavato delle vendite di agendo 2020 Terramare, l’agenda di Gesco pubblicata ogni anno a sostegno di un progetto sociale.

Lo spazio di via Odissea, fino a ieri abbandonato, ora dovrà essere preso in carico dal Comune di Napoli che, si spera, lo metterà a disposizione dei cittadini, oltre a curarlo. A febbraio, sempre nel quartiere, verranno piantati altri 50 alberi. L'iniziativa ha rappresentato anche il rilancio dell'attività sul territorio del movimento ambientalista Terra dopo l'impegno alle elezioni regionali di settembre 2020.