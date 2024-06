Zac Efron irrompe all'“Anema e core”: la star di Hollywood a Capri (GALLERY)

Ospite a sorpresa in un tranquillo giovedì sera di fine giugno, alla Taverna “Anema e Core”, Zac Efron, diventato noto in tutto il mondo per il suo ruolo da protagonista nel film Disney High School Musical, oggi uno degli attori più popolari e richiesti di Hollywood.

Foto e abbraccio affettuoso con Gianluigi Lembo nella rinnovata area bar del locale con alle spalle prestigiose etichette di vini e champagne e un foto wall dove troviamo incorniciati i personaggi dello spettacolo, negli anni stati ospiti dell'Anema e Core .