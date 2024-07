Arriva il maxi yacht di Mark Zuckerberg: nel Golfo di Napoli la nave da 300 milioni del padre di Facebook

Mark Zuckerberg, padre di Facebook e proprietario di Meta (quindi anche di WhatsApp e Instagram), potrebbe essere in Campania. Lo testimonia la presenza del suo gigantesco yacht (fotografato da Ezio Cairoli) a Castellammare di Stabia, località frequentatissima dai titolari di navi prestigiose e punto di partenza per tappe in Costiera o sulle isole del Golfo di Napoli.

Il Launchpad, che era precedentemente ormeggiato all'Isola d'Elba, è un 118 metri con eliporto, cinema e un campo da basket a bordo. Commissionata ai cantieri olandesi Feadship per l’oligarca russo Potanin (affare poi saltato dopo la guerra in Ucraina) è stato comprato da Zuckerberg per la ragguardevole cifra di 300 milioni di dollari.

Il mega yacht è quindi nel Napoletano, sebbene non sia chiaro se il magnate americano sia o meno a bordo, ed eventualmente con quali ospiti.