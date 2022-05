Yacht da sogno, Kardashian e Ferragni: è iniziata in anticipo l'estate vip a Capri

L'estate si avvicina, e con la bella stagione anche la consueta passerella di vip tra golfo di Napoli e Capri.

Ed a battere sul tempo tutti, nel fare la spola tra l'isola e la città, è stato lo yacht “Regina d’Italia”. Appartenente a Stefano Gabbana - il celebre stilista titolare del marchio Dolce & Gabbana - lo yacht pare ospiti la coppia Kourtney Kardashian e Travis Barker, che si è spostata da Portofino all'isola azzurra.

Ma sono in tanti ad aver già saggiato l'isola in anticipo sulla stagione. È il caso di Heidi Klum con il marito Tom Kaulitz, i quali si sono trattenuti qualche ora in un blitz documentato sul loro profilo Instagram. Oppure di Elettra Lamborghini, sbarcata da un lussuoso motoscafo insieme ad un nutrito gruppo di amici.

C'è stata anche Valentina Ferragni, la sorella minore della più famosa e seguita Chiara, la quale pure conta 4 milioni di follower. E Sara Daniele, la figlia del compianto Pino, che ha festeggiato i suoi 26 anni con l'amica di sempre Aurora Ramazzotti.