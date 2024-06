Maxi yacht nel Golfo: è Al Thani, il proprietario del Paris Saint-Germain

È arrivato a Ischia da Capri, fermandosi tra Lacco Ameno e Casamicciola. L'Al Mirqab, uno degli yacht più grandi al mondo (133 metri) è nel Golfo. La nave è di proprietà dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, capo di diverse multinazionali e proprietario del Paris Saint-Germain.

La sua nave, costruita nel 2008 in Germania, vale oltre 250 milioni di euro. Con un equipaggio di 60 persone, può ospitare 24 passeggeri per i quali dispone di 10 suite con due suite vip. Ciascuna con il proprio bagno, soggiorno e camera matrimoniale. I servizi a bordo includono un cinema, bar esterni, piscina interna e jacuzzi esterna e una pista per elicotteri.