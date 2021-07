Wanda Nara pazza di Capri: "Quanto sei bella" (FOTO)

La showgirl in vacanza nel Golfo di Napoli ha postato su Instagram le foto del suo soggiorno insieme ai figli

Tra Capri e Wanda Nara è scoccato l'amore. La showgirl argentina, moglie del calciatore Mauro Icardi, ha postato sul suoprofilo Instagram decine di foto del suo soggiorno nell'isola partenopea. "Capri, quanto sei bella" si legge nella didascalia di una foto in costume su una terrazza panoramica.

In altre gallery è possibile vederla in una ristorante con le due figlie che gusta le specialità di mare, mentre poco dopo la ritroviamo in una gelateria caprese con il commento "Innamorata". E proprio a Capri, Wanda ha seguito la semifinale dell'Europeo Italia-Spagna, postando una inequivocabile foto con il tricolore. Migliaia i commenti entusiasti da tutto il Mondo.