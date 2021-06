Isola dei famosi: il vincitore è il napoletano Awed

Il vincitore dell'edizione 2021 dell'Isola dei famosi viene da Napoli. A spuntarla è stato lo youtuber Awed. Il 24enne, all'anagrafe Simone Paciello, ha vinto le ultime prove contro Valentina Persia aggiudicandosi il titolo di quest'anno. In finale con lui c'erano anche Matteo Diamante, Cerioli, Beatrice Marchetti e Ignazio Moser. Forte l'apprezzamento del pubblico che per il 61% ha votato il napoletano.

Parliamo di uno degli youtuber più famosi d'Italia. Conta 1,94 milioni di iscritti sulla piattaforma video, mentre 1,7 milioni di follower su Instagram. Si conclude così anche l'edizione di quest'anno del reality più duro, realizzato su un'isola in Honduras e condotto da Ilary Blasi. Successo di pubblico per l'ultima puntata che ha vinto la gara degli ascolti con il 22,97% dei telespettatori in prime time.