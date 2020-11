Fuga d'amore a Dubai per Tony e Tina Colombo: le foto bollenti

Pazzi d'amore Tony Colombo e sua moglie Tina. Il cantante neomelodico ha voluto fare una sorpresa "da capogiro" a sua moglie, portandola - in autunno inoltrato - a Dubai. Negli Emirati Arabi Uniti, in questi giorni, si superano anche i 30 gradi di temperatura massima. Così Tony e Tina stanno trascorrendo ore spensierate al mare, immersi nelle acque del Golfo Persico.

"E' stata una splendida sorpresa, tutti meritano un marito come te", ha scritto Tina al marito. Il cantante avrebbe infatti organizzato il viaggio in gran segreto, chiedendo poi alla moglie di seguirlo fino in aeroporto. I due si divertono al sole e si scambiano tenerezze che poi condividono su Instagram con i tanti followers: passeggiata mano nella mano, baci infuocati, colazioni abbondanti.

"Sei adorabile, stai senza fisico", ha scherzato poi Tony pubblicando una foto della moglie in bikini, al mare, facendole i complimenti per la bellezza e per le sue 'fossette'.

(foto da Instagram Tina Colombo)