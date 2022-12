Gossip TikTok: Very e Sasy, la figlia 17enne Carmen è incinta ma scoppia la polemica con Kekko

Su TikTok sono in pochi a non conoscere Very e Sasy, Veronica e Salvatore Boriello, coppia di genitori napoletani diventati delle vere e proprio star del social network. Innamoratissimi, genitori di cinque figli, con le loro avventure sono una certezza in fatto di "intrattenimento" sul web.

L'ultima delle vicende che li riguarda vede però come protagonista più che altro la loro figlia maggiore, la 17enne Carmen, fidanzata con Kekko che è un'altra "star" di TikTok. Il loro amore a quanto pare sta per portare alla nascita di un bambino: come pubblicato dai genitori di lei, Carmen è incinta.

Nei video delle prime ecografie Kekko non compare, ed il gossip si è scatenato sulla vicenda al punto che Giusy – mamma del ragazzo – è dovuta intervenire sostenendo che è stata Very a tagliare le immagini del figlio di proposito per "mettere zizzania".

Così, mentre l'amore tra Kekko e Carmen sembrava finito, le due mamme hanno iniziato a sfidarsi su TikTok a suon di canzoni napoletane scritte di proprio pugno. Almeno finché Kekko non è intervenuto personalmente a calmare gli animi, spiegando anche a Carmen di volersi occupare del bambino. E la reazione della ragazza? Non delle più concilianti: Carmen, con un altro video TikTok, ha cantato in napoletano "Che ci faccio con un uomo come te, che non può darmi quello che voglio?".

La cosa è proseguita con Giusy, mamma di Kekko, che ha consigliato al figlio di chiedere a Carmen di abortire (proposta "indecente" per la ragazza). Lui però non è d'accordo e le dice: "Il passato è il passato, non conta, guarda avanti è importante, tutto a posto". Tutto a posto quindi?