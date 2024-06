Geolier, la dedica dell'ex Valeria fa impazzire i fan: "Voglio vederti sempre vincere"

La relazione tra Geolier e la fidanzata Valeria D'Agostino è finita da alcune settimane, ma i due mostrano di essere ancora molto legati. La fine della storia è stata ufficializzata dal rapper nel corso di un'intervista. Ciò nonostante Geolier, nel corso di uno dei tre concerti al Maradona, le ha fatto una dolce dedica.

A distanza di qualche giorno anche la giovane ha espresso il suo affetto per l'artista napoletano. In una storia comparsa su Instagram, Valeria ha scritto: "Qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, io voglio vederti vincere per sempre".

Geolier, come detto, al Diego Armando Maradona, nel momento di intonare la canzone "Si stat' tu", ha commentato: "Dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale. A Napoli si dice “È a femmena ca t fa omm”. Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. Amore è amore, sempre! Dedicatala a una persona che amate”.