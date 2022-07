Un Posto al Sole, si sposa Valentina Pace: una delle attrici più amate della soap

"Facciamo gli auguri a Valentina Pace che oggi è convolata a nozze con il suo storico compagno Stefano Moruzzi". In questa foto l'attrice è con Nina Soldano che in Un Posto al Sole interpretava la madre.

Valentina Pace è entrata nella soap nel 2002, dove interpretava Elena Giordano. Da allora è periodicamente ritornata anche per lunghi periodi: dal 2005 al 2010, nel 2016, 2017 e 2019.

“Credo proprio che rientrerò, ma non so dire quando. Aspetto che la produzione mi faccia sapere… In questi ultimi anni ho pensato solo a fare la mamma”, le recenti dichiarazioni su un suo possibile ritorno in Upas.