Haters will say it's fake, gli hater diranno che è una foto modificata. Così Valentina Nappi, la notissima pornostar campana, ha presentato la sua foto con...tre seni.

Un fotoritocco (o un costume di scena, non è chiaro) che a molti ha ricordato una scena di culto del film Total Recall (Atto di Forza) con Arnold Schwarzenegger.