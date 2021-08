Le stelle del porno Valentina Nappi, Malena e Martina Smeraldi insieme in un film: a dirigerle Rocco Siffredi

Sotto la direzione di Rocco Siffredi arriva il film con le stelle dei film hard più splendenti: Malena, Martina Smeraldi e Valentina Nappi.

A sorpresa dunque anche la napoletana Valentina Nappi, che da tempo non è in ottimi rapporti con il re del porno Siffredi. Non sono mancati infatti battibecchi tra i due in questi anni, anche accesi. Rocco, grazie alle tre star del cinema a luci rosse riunite, ha affermato che il made in Italy il tricolore continuerà a sventolare sul tetto del mondo.

Nel cast anche il pornostar francese Vince Carter.