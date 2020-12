Vicenda Pornhub, Valentina Nappi minaccia il ritiro dalle scene

Valentina Nappi in un video su Facebook ha lanciato un appello: centinaia di migliaia di produttori di contenuti per adulti in tutto il mondo rischiano di non vedere più riconosciuto loro un euro a causa del blocco che Visa e Mastercard hanno stabilito nei riguardi di Pornhub.

La star mondiale del porno è stata netta, paventando il suo ritiro dalle scene. Senza troppi giri di parole, l'attrice pompeiana ha spiegato che a partire dal prossimo mese potrebbe non ricevere più un euro dalla piattaforma. Sebbene una parte dei contenuti su Pornhub siano gratis – spiega su Today.it Vincenzo Sbrizzi – esiste una grossa fetta di video che sono a pagamento attraverso il passaggio ai servizi premium. Questo permette ai professionisti del porno di sostentare le loro produzioni. Bloccando i pagamenti con carta di credito dei due principali colossi Visa e Mastercard, quell'intero mondo potrebbe letteralmente sparire, segnando la morte del porno professionistico.

La Nappi ha spiegato anche i motivi che hanno portato alla stretta di Visa e Mastercard. Tutto sarebbe partito dalla campagna “trafficking hub” lanciata da “Exodus Cry”, una fondazione ultra-conservatrice americana “distintasi” in passato anche per campagne contro i matrimoni gay. In realtà a fare realmente scalpore è stato un articolo pubblicato dal New York Times a firma di Nicholas Kristof in cui veniva denunciata la presenza di video sulla piattaforma con immagini di minorenni o con scene di revenge porn. Immediatamente il mondo conservatore si è mosso e il ritorno d'immagine negativo ha particolarmente preoccupati i due colossi del credito che hanno deciso di bloccare i pagamenti sulla piattaforma. Di fatto la circostanza dei video illegali su Pornhub è vera, e nemmeno la piattaforma ha smentito. Per questo Pornhub ha congelato i video di tutti gli utenti non verificati, bloccando loro la possibilità di caricarne di altri. Ad ogni modo, secondo il colosso dell'hard la reale portata di questo fenomeno è minima: 118 video illegali sull'enorme quantità presente sulla piattaforma.

Valentina Nappi ha concluso il suo video sollevando una questione di principio. L'allarme lanciato dalla pornoattrice riguarda le libertà individuali e soprattutto racconta di posti nel mondo dove il porno è bandito e dove contemporaneamente sono messi a rischio anche i diritti umani. La correlazione tra le due cose viene sottolineata dall'attrice napoletana che denuncia anche il monopolio nel mondo del credito che potrebbe mettere a rischio la libertà di espressione.