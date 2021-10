Valentina Nappi sulla foto dei Maneskin nudi: "Non si vede nulla"

Valetina Nappi dice la sua davanti alle nuove foto dei Maneskin senza vestiti. La nota pornostar su Twitter ha scritto: "State facendo tutto sto casino e alla fine non si vede nulla". Ma non è tutto. Sì, perché la Nappi mostra curiosità e ancora twitta: "Ci sono le foto senza censura?".

La risposta non è arrivata, ma è un dato certo che ormai i Maneskin si divertono a mostrarsi senza veli. A posare, in una delle nuove foto, è tutta la band, con tanto di stelline a coprire le parti basse. Evidentemente, però, per la Nappi non basta, con i suoi tweet che hanno fatto il giro del web.

State facendo tutto sto casino e alla fine non si vede nulla.? — Valentina Nappi (@ValeNappi) October 6, 2021