Il piccolo Umbertone sottoposto a tampone: la mascotte del Napoli è intimorita (VIDEO)

Anche il piccolo Umbertone, mascotte del Napoli, simpaticissimo bambino dal cuore d'oro, si è sottoposto al tampone. Umbertone è tornato, con la famiglia , dalle vacanze, e seguendo la prassi ha dovuto sottoporsi al tampone. Semplice? Non proprio. Il tampone è abbastanza invasivo e il piccolino ne è - legittimamente - spaventato. Pochi minuti dopo, però, Umbertone affronta il fastidio e supera brillantemente la prova. "Noi siamo appena rientrati dalle vacanze, e la prima cosa che abbiamo fatto è stato il test COVID-19. Nonostante non abbiamo nessun sintomo é comunque importante verificare di non averlo contratto per non mettere a rischio nessuno. Non vi nascondo che ho avuto un po' di paura... ma alla fine sono stato coraggioso", scrive Umbertone sul suo seguitissimo profilo.