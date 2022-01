Caldonazzo: "Il Postino ha ucciso Massimo Troisi"

Nathalie Caldonazzo, entrata da poco nella casa del Gf Vip, è stata l'ultima compagna di Massimo Troisi, prima della sua morte prematura, avvenuta il 4 giugno 1994.

La showgirl ha raccontato gli anni vissuti con il grande attore e regista: "28 anni fa ho visto Massimo Troisi è stato un amore che è durato poco. Ci siamo conosciuti in un ristorante e lui mi guardava ma a me non piaceva quando sono uscita l'ho salutato poi lui mi trovò dopo un po' di tempo e mi invitò a casa sua a prendere un caffè e ho trovato un uomo affascinante. Siamo stati due anni insieme, abbiamo passato il primo anno viaggiando. In Costa Rica dimenticò le medicine e dovemmo tornare. Quando si era vicini a lui si sentiva un ticchettio. Quando era giovane era già stato operato al cuore. Andammo a Huston e il medico ci disse che si doveva operare urgentemente. L'intervento non andò bene e restammo lì due mesi. Siamo tornati con le bombole d'ossigeno. In Italia decise che voleva fare a tutti costi Il Postino, prima però avrebbe dovuto subire un trapianto di cuore, perchè voleva girarlo con il suo cuore. Quel film lo ha ucciso. E' morto dopo il mio compleanno. Non sono la stessa dopo averlo perso".