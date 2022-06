Napoli terza città d'Italia per i tradimenti: lo studio

Il tradimento è in aumento nelle grandi città. In particolare a Roma (72%), Milano (71%), Napoli (68%), Genova (65%) e Palermo (64%), dove è presente il maggior numero di persone iscritte al portale per gli incontri online. La ricerca condotta da Incontri-ExtraConiugali.com, sito dedicato a chi è in cerca di una storia al di fuori della coppia per provare nuove emozioni, ha svelato anche che sono soprattutto le donne (64%) a tradire, mentre la voglia di una "scappatella" per gli uomini arriva solo al 52%. Un dato che trova conferma anche nel fatto che solo l'8% delle donne che tradisce il partner dichiara di sentirsi poi in colpa. Secondo Incontri-ExtraConiugali.com, l'Italia porta a casa il trofeo europeo dell'infedeltà con un tasso di traditori del 58%. In testa alla classifica dei paesi traditori ci sono anche Spagna e Francia. Anche in queste 2 nazioni circa la metà della popolazione (il 54% in Spagna ed il 49% in Francia) ha tradito almeno una volta il proprio fidanzato/a. Ed entrano nella top ten pure Germania (48%), Belgio (46%), Regno Unito (45%), Austria (42%), Danimarca (39%), Finlandia (37%) e Norvegia (36%). Complice il periodo estivo e le vacanze all'estero, i tradimenti sono in aumento. "All'estero noi siamo avvantaggiati. L'uomo italiano è considerato ancora un latin lover, non importa se sposato o non. Ed anche la donna italiana ha un grande appeal e se è sposata diventa una preda più ambita: rappresenta un tabù da violare, con l'aspettativa di instaurare una relazione senza troppe complicazioni" sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.

Uno studio condotto dal team della ricercatrice Luo Lu, del dipartimento Business Administration dell'Università Nazionale di Taiwan, pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, dimostra che che in vacanze -soprattutto in un Paese straniero- immersi in un ambiente sconosciuto ci si sente più liberi dai vincoli morali che ci tengono legati nella vita di tutti i giorni. Dopo molti anni di convivenza da una parte ci si sente rassicurati e dall'altra viene meno la fantasia e l'adrenalina: cambiare ogni tanto orizzonti può rivitalizzare la relazione. Dal sondaggio - condotto su un campione di mille donne e mille uomini iscritti al portale Incontri-ExtraConiugali - risulta che il 78% degli intervistati ha tradito almeno una volta proprio nel corso di un viaggio. Tra questi, un quinto del campione (21%) sostiene di aver tradito in viaggio da solo, il 44% in vacanza con gli amici ed un considerevole 35% dice di avere avuto una scappatella proprio mentre era in vacanza con il partner. Perché si tradisce di più durante le vacanze estive? Il 69% del campione sostiene che in vacanza una scappatella è più facile da nascondere, mentre un 22% crede che il motivo principale dipenda dal fatto che in viaggio si hanno maggiori occasioni di conoscere gente nuova.