Il maschio napoletano è quello che tradisce di più in Italia: la statistica

Roma Capitale. Non solo d’Italia, ma anche del tradimento. Da un sondaggio condotto su un campione di mille donne e mille uomini iscritti al portale Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, emerge che è la Città Eterna a guidare la classifica di chi è in cerca di incontri trasgressivi con persone già impegnate.

«Secondo quanto raccontano le iscritte e gli iscritti romani, molti di loro hanno dei matrimoni noiosi ed una vita sessuale molto di routine. È questo il motivo principale che spinge gli abitanti della Capitale a cercare emozioni al di fuori del loro rapporto di coppia» spiega Alex Fantini, ideatore del portale Incontri-ExtraConiugali.com.



Nel mese di giugno, il portale ha registrato un boom di iscritti (+18%) con una crescita del 22% di richieste da parte del pubblico femminile rispetto all’analogo mese dell’anno precedente. Le iscritte donne nella Capitale arrivano così a rappresentare il 57% del totale degli iscritti romani, con un peso totale del 17% rispetto al dato nazionale, includendo entrambi i sessi.

“Orgoglio napoletano”

Al secondo posto di questa classifica si posiziona la Città di Napoli che totalizza il 16% di tutti gli utenti. Ma è il maschio napoletano a tradire in assoluto di più: considerando solo i dati degli uomini (18%), a Napoli la propensione maschile al tradimento è infatti maggiore rispetto a Roma ed è la più alta d’Italia.

Al terzo posto si posiziona la Città di Milano, con il 15% del totale, seppure con una popolazione pari al 2,2% del totale degli italiani: anche Milano, dunque, è una Città propensa al tradimento. Dal sondaggio risulta poi che quest’estate l’88% degli italiani ha in programma di tradire nel corso di un viaggio e che il 65% sceglierà la destinazione in funzione di riuscire ad incontrare la persona con cui hanno già chattato sul portale Incontri-ExtraConiugali.com.

Ed è così che tra le mete più gettonate di quest’anno non mancano, anche solo per un fine settimana, le nostre grandi città, con Roma, Milano e Firenze in testa, seguite —nella top-10 stilata dal portale— da Napoli, Genova, Bologna, Parma, Catania, Torino e Trieste.

«La Capitale si conferma non solo destinazione perfetta per il suo patrimonio artistico e culturale ma anche prima tra le città più infedeli dell’estate 2024. Anche perché in questa stagione Roma —e più in generale le nostre città d’arte— pullulano di turiste e di turisti provenienti da tutto il mondo, molti dei quali proprio alla ricerca di avventure» commenta l’ideatore del portale ed app di incontri più popolare d’Italia.