Tony Colombo vola alle Maldive con Tina e presenta il prossimo singolo

Un nuovo viaggio inizia per Tony Colombo e Tina Rispoli. I due, infatti, dopo il periodo passato a Dubai hanno scelto una nuova destinazione, puntando sulle Maldive. L'annuncio è arrivato via social, su Instagram. La coppia, abbronzatissima e affiatatissima come non mai, attraverso una serie di storie ha pubblicato prima il panorama mozzafiato, per poi aggiungere: "Buongiorno a tutti. Ieri ci siamo addormentati. Poi improvvisamente... Ci siamo risvegliati in paradiso".

Presentata la copertina del prossimo singolo

Sui social è comparsa anche la copertina del singolo "Bella" che anticipa quello che dovrebbe essere l'ultimo album di Tony Colombo, in uscita a marzo. Il singolo, invece, sarà disponibile dal prossimo 12 febbraio. Il cantante neomelodico, sempre via social, ha chiesto ai suoi fans di ripostare la copertina del singolo che anticipa l'album "L'Ultimo". Sulla copertina ci sono Tony e Tina che si scambiano uno sguardo ricco d'amore.