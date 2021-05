Cambio di look per Tony Colombo: "Sembri Bob Marley"

Cambia look per Tony Colombo. Il cantante neomelodico ha mostrato la sua nuova acconciatura sui social. La foto mostra lui e Tina che si guardano negli occhi, il tutto accompagnato da questo commento: "Guarda nei miei occhi.. Vedrai che non c’è nient’altro se non te!".

Ad attirare i followers, però, più che la frase romantica è stato il nuovo taglio di capelli del neomelodico. Taglio che ha diviso i followers. Le trecce lunghe di Colombo non a tutti sono piaciuti, anche se tra i commenti c'è chi lo ha paragonato ad una grande icona come Bob Marley. Tony Colombo, ricordiamo, ha annunciato che il prossimo sarà il suo ultimo album e molti vedono nel cambio di look un voler lasciare le scene in grande stile.