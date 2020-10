Tony Colombo conferma la decisione: "Mi ritiro, voglio godermi la famiglia"

Un ritiro dalle scene in piena regola: a chi non credeva al fatto che il prossimo sarà il suo ultimo album (emblematico anche il titolo, "L'ultimo"), il cantante neomelodico Tony Colombo risponde spiegando le motivazioni. "Devo farmarmi per godere la mia vita, vivere i miei figli, i miei genitori, la mia famiglia e mia moglie", spiega il cantante siculo partenopeo.

A marzo uscirà "L'ultimo", che Tony Colombo ha annunciato come un album di saluto ai suoi numerosi fan. "Questa scelta l'ho fatta con tanta mente e poco cuore, so bene l'amore che provate per me e io per voi. Continuerò a cantare per accontentarvi fino al 31 ottobre 2021. Se ci penso già mi mancate", scrive il cantante. Tra i suoi progetti futuri anche una sezione 'advertising', pubblicità per aziende e un tenero canale di cucina con la moglie Tina.