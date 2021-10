Indagini su Tina Rispoli, lei risponde alle accuse: "La verità è venuta fuori"

La notizia che Tina Rispoli risulta indagata nell’inchiesta della DDA di Napoli - che ha portato all’arresto nelle Case Celesti di dieci persone legate al clan Marino - si era diffusa venerdì scorso. L'attuale moglie di Tony Colombo, vedova di Gaetano Marino, secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo nella gestione del clan, ma il Gip ha respinto la richiesta d'arresto per la Rispoli che, intanto, è volata in Germania.

Tina ha accompagnato il suo Tony in terra tedesca per alcune serate. Non rilasciando neanche una parola sui fatti di cronaca che le riguardano, almeno fino a ieri. Tina ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, una sua foto con scritto: “Quasi nulla deve essere detto quando sai usare gli occhi…”.

"Leggono solo quello che vogliono"

Tanti i comenti dei followers e non sono mancati riferimenti alle indagini della DDa. Un utente, infatti, ha scritto: "Questura ti cerca". In tanti hanno subito preso le difese di Tina Rispoli che, però, non ha fatto mancare la sua personale risposta. “Tesoro mi dispiace deluderti - ha scritto - ma finalmente la verità è uscita fuori”.

“Ma il fatto - ha continuato - è che leggono solo quello che vogliono leggere finalmente la verità, io non mi sono mai preoccupata di quello che dicevano perché ho sempre saputo che primo o poi la verità veniva fuori tutti ci possiamo svegliare e dire ciò che vogliamo, ma i fatti? Le prove? cosa dicono? che sono una donna innocente e non lo dico io ma lo dicono i giudici dopo anni di indagini”.