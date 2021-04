Lady Colombo "sparisce" dai social: "Restate connessi"

Tina Rispoli "sparisce" dai social. Mistero per i tanti followers di Lady Colombo che improvvisamente ha cancellato tutto il suo storico di Instagram. Il motivo non è noto e in tanti si stanno chiedendo cosa ci possa essere dietro questa decisione della Rispoli. Sul profilo è sparito tutto, ma Tina per certi versi ha tranquillizzato i suoi fans.

La moglie del noto cantante neomelodico ha condiviso una frase di Oscar Wild “Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare tutto” accompagnata dal commento: “Restate connessi“. Tra i commenti è spuntato anche quello del marito che, però, si è limitato a lasciare una emoticon.