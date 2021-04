Lady Colombo diventa modella e lancia la sua linea di costumi

Nuova "vita" per Tina Rispoli che diventa modella. La moglie di Tony Colombo, dopo essere sparita per alcune settimane dai social, si è ripresentata ai suoi followers nelle vesti di modella, annunciando il lancio della sua linea di costumi.

“FATEMI UN “IN BOCCA AL LUPO” per la mia nuova Linea di costumi…tra qualche giorno in vendita. LE DONNE SONO LA FORZA DEL MONDO…”, ha scritto Tina su Instagram. Tanti i commenti di auguri per questa avventura. Tra questi anche quelli del marito che ha ripostato il video. Nelle prime immagini diffuse da Tina la si vede in costume bianco e camicione mentre si fa fotografare e riprendere da un videomaker.