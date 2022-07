Tina Rispoli, la prova costume fa impazzire i fan: "Sei un femminone"

Tempo di prova costume per Tina Rispoli che, sui social, scrive: "Qualche chilo in più, ma chi se ne frega. Il mio primo Reel in costume”. I fan sono letteralmente impazziti, ma il primo commento è arrivato dal marito Tony: “Sei sempre bellissima amore mio”.

Ma c'è anche chi scrive: "Sei un femminone", “Ma chi se ne frega dei kg in più, io darei l’oro per essere perfetta come te, quindi fa niente qualche kiletto in più. Sei splendida”. La Rispoli ha molto apprezzato i complimenti ed ha ringraziato tutti con una stories Instagram.