Nuovo look per Tina Colombo ma è polemica con gli haters: "Curati l'invidia"

"Me par' 'o mammone", "Prima di dimagrire curati l'invidia": sono due tra le risposte che Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony e con lui protagonista di un matrimonio da favola, ha indirizzato a chi - su Instagram - le rivolgeva critiche per il suo aspetto fisico. Tina aveva da poco mostrato la sua nuova acconciatura quando - tra commenti di apprezzamento, e altri irripetibili - qualcuno le scriveva: "Occhio che ti sta esplodendo la bocca", oppure "Sei bella con i filtri, i capelli finti e le labbra di plastica". Commenti che non sono piaciuti a Tina, che ha deciso di rispondere come vediamo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.