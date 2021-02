Tina Colombo dalle Maldive: "A Napoli cantanti nei ristoranti senza mascherina. I politici non dicono nulla?"

Tina Rispoli, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, ha pubblicato un nuovo video sul proprio profilo Instagram nel quale lancia dure critiche, soprattutto nei confronti del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. "Perché vuole sempre parlare della camorra? Abbiamo capito: la camorra è la m***a. Ma non è che voi politici siete meglio", tuona Tina. "La mia domanda è un'altra. Perché i ristoranti stanno facendo andare a cantare i cantanti, anche se c'è il Covid, senza mascherina e senza permessi? E lei non si è accorto di niente? Pensa a me che sono andata a vivere a Dubai", ha continuato.

"Se lo avesse fatto Tony Colombo..."

"Se lo avesse fatto Tony Colombo vi sareste fatti un altro po' di pubblicità, mettendolo su tutti i giornali d'Italia. L'ho capito, dopo due anni, perché lei non si dà una risposta. Questo non è il suo settore. Lei è assessore all'agricoltura e si occupi delle nostre terre che le risorse stanno finendo. Faccia il suo lavoro, invece di fare gli inciuci sui social", ha concluso.

La replica di Borrelli

"Il fatto che provi a rigirare la frittata, rispondendo a le mie denunce con la situazione dei concerti a Napoli è segno evidente che è stato toccato un tasto dolente. Dovrebbe inoltre sapere bene che i concerti abusivi e illegali dei neomelodici io li ho sempre denunciati e continuo a farlo. Mentre lei lancia un’accusa generica senza fare nomi e cognomi, io da sempre mi espongo in prima persona e ho denunciato formalmente chi ha dato vita a concerti non autorizzati e illegali", spiega il consigliere regionale.