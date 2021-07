Temptation Island: chi sono i tentatori napoletani

Ieri sera è iniziata una nuova edizione di Temptation Island: il programma di Mediaset nel quale viene messa alla prova la stabilità di alcune coppie di fidanzati. Questa stabilità è "minacciata" da quelli che vengono definiti "tentatori" single. Nel gruppo di tentatori ci sono anche cinque ragazzi di Napoli: Anastasia, Gabriella, Gabry, Giuseppe e Luciano.

Chi sono i tentatori napoletani

Anastasia è originaria di Somma Vesuviana, ha 20 anni ed è una fotomodella. Ha praticato a lungo ginnastica artistica ed ha ereditato da sua mamma la mania dell’ordine. Gabriella è di Napoli, studia scienze motorie ed ha 25 anni. Ha una grande passione per il calcio e tifa Juventus. Gabry ha 29 anni ed anche lei è originaria di Napoli. Fa la hostess per eventi, ma sta imparando a suonare la consolle da dj. Le piace la meditazione e tutto cio’ che la porta ad avere un livello di coscienza superiore.

Poi veniamo agli uomini. Giuseppe, 32 anni dentista di San Giorgio a Cremano. Ha vissuto in Germania per ragioni di lavoro. Parla quattro lingue e si appresta ad aprire uno studio odontoiatrico a Milano. Infine, c'è Luciano: modello 27enne di Napoli. Lavora anche come operatore antincendio in autostrada. Ha una figlia di tre anni.