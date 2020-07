Temptation Island, la scelta di Annamaria e Antonio spiazza i fan

Nella quinta puntata di Temptation Island clamoroso colpo di scena per i fan: Annamaria si è fatta convincere da Antonio e al momento della scelta ha deciso di restare con lui, con entrambi usciti dal programma.

Annamaria lamentava che lui non la portasse fuori a cena da un anno, cosa che invece aveva fatto con la "tentatrice" Ilaria. Contatti fisici con lei, e confessioni che alla compagna hanno dato molto fastidio.

Eppure Antonio al falò ammette i suoi errori ma ribadisce anche di non aver mai dubitato del proprio amore: "Sto con una donna che amo. Mi sono creato tutte le situazioni per vedere se avessi dubbi, ma non ce li ho".

Annamaria, inizialmente inamovibile, spiega le sue difficoltà: "Io in questi 12 giorni ho sofferto come non mai, sono stati i giorni più brutti che abbia mai trascorso". Antonio sa però come prenderla: "Non nego quello che ho fatto, ma quello che devi capire è che io qua ho preso consapevolezza di tutte le mancanza avute nei tuoi riguardi, anche grazie a quella ragazza".

Bisciglia invita Annamaria a prendere una decisione, e lei decide: "Ho un problema grandissimo lui in questo momento mi dovrebbe lasciare andare". Antonio non vuole, e lei commuove tutti: "Io sono ancora innamorata di lui".

Chi sono Annamaria e Antonio: lavoro e storia d'amore

Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. Lei, con un matrimonio alle spalle, fa la segretaria in un’azienda, lui, papà di una bimba di 3 anni avuta da una precedente relazione, lavora come rider per una compagnia di food delivery.