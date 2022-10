Stefano De Martino, auto-regalo di compleanno: una villa a Posillipo con accesso al mare | VIDEO

Stefano De Martino ha appena compiuto 33 anni. In un video Instagram il conduttore tv partenopeo ha mostrato una piccola grande meraviglia possibile a casa sua a Posillipo: accedere direttamente al mare.

Nel video Stefano mostra le chiavi, apre il cancelletto in ferro e poi ecco il mare. Con le scarpe da scoglio, per non scivolare, l'ex ballerino di amici porta i followers alla scoperta di un vero e proprio angolo di paradiso, in parte proprio suo.

Dell'interno della casa non si hanno foto, ma secondo quanto scrive The Pipol Gossip l'acquisto della villa – quasi un auto-regalo di compleanno – sarebbe costato all'ex ballerino una cifra come 2 milioni di euro.

L'abitazione di lusso si trova all'interno di un parco privato, estremamente esclusivo.