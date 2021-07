Stefano De Martino si "sposa" con Fiammetta e conquista i social

Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna si sono sposati: abito bianco, lui in un completo tre pezzi blu. Le loro nozze, però, sono solo per finta, i due stavano girando una scena per un film di cui sono protagonisti e si sono lasciati trasportare dall'ironia.

L'attrice e l'ex ballerino napoletano sui social hanno condiviso dei retroscena del momento: De Martino ha pubblicato una storia su Instagram dove inquadra la bella "moglie", in abito da sposa, ma con ai piedi delle ciabattine infradito. Fiammetta invece, sempre sui social, mostra De Martino che le aggiusta i capelli scrivendo "Atelier Jean Claude Martino".

La coppia si è sposata al Castello di San Giorgio Canavese sul set di "Il giorno più bello", tra gli attori anche Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web, ricevendo tanti commenti di followers divertiti.