Stefano De Martino, la famiglia si allarga: l'annuncio via social

Bella novità in famiglia per il popolare conduttore tv partenopeo Stefano De Martino. Come annunciato dalla sorella, Adelaide, presto il conduttore di "Stasera tutto è possibile" e "Bar Stella" diventerà zio. La ragazza è infatti in dolce attesa.

Aelaide De Martino ha pubblicato un post in occasione della festa della mamma, questo: "Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, auguri alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma, e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne".

Intanto spesso a proposito di Stefano De Martino e Belen Rodriguez si parla della possibilità di un secondo figlio, fratellino o sorellina di Santiago. Nessuna gravidanza però è mai stata a oggi confermata, né i due hanno dichiaratamente espresso la volontà di un secondo bambino.