Stefano De Martino "soccorre" Andrea Delogu: "Non tutti gli eroi portano la maschera"

Già da qualche settimana si parla di un feeling speciale sbocciato tra Stefano De Martino e Andrea Delogu. Il legame "speciale" sarebbe anche stato confermato dai due conduttori via social: è attraverso il suo profilo Instagram, infatti, che Andrea elogia Stefano per un episodio accaduto qualche sera fa.

L'episodio

"Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti", scrive la Delogu in una delle Instagram Stories pubblicate, lasciando supporre che lei sia rimasta vittima di un infortunio e lui si sia piacevolmente prestato a soccorrerla per poi riaccompagnarla a casa. De Martino, inoltre, sempre via Instagram, ha risposto condividendo le immagini sul suo account.

Entrambi single

Ancora non è chiaro che "tipo" di rapporto ci sia tra i due, ma già in tanti sperano nella nascita di una nuova coppia. I due, infatti, sarebbero single. Lui lo è ufficialmente da quando, nel corso del primo lockdown, ha detto addio all'ex moglie Belen Rodriguez (oggi incinta di Antonino Spinalbese). La Delogu, invece, ha chiuso il matrimonio con Francesco Montanari. In realtà, girano solo voci (seppur insistenti) di una separazione per la Delogu, ma in tutti questi mesi nessuna smentita è arrivata.