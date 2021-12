Stefano De Martino: “Non sono più il 'signor Belen'”

Prosegue l'escalation della carriera di presentatore di Stefano De Martino. L'ex ballerino di Torre Annunziata condurrà un programma, in seconda serata su Rai 2, dal titolo “Bar Stella” dal nome del bar del nonno nel centro cittadino. Sono lontani i tempi dell'appellativo “signor Belen” ed è arrivato per lui il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In un'intervista a Repubblica, De Martino ha spiegato che per anni ha dovuto vivere all'ombra del successo della showgirl e i più critici non gli riconoscevano nessun talento se non quello di essere il marito dell'argentina.

Sembrano passati secoli da quel periodo e adesso la sua carriera da conduttore è completamente lanciata dopo i successi di “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”. “Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo “il signor Belén” ci stava. Forse anche io mi sarei definito così” ha raccontato a Repubblica spiegando però che adesso può finalmente esprimere il suo talento.