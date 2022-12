Stefano De Martino: "Ho perso la verginità a 14 anni. Ma l'intimità migliore è quella con Belen"

Stefano De Martino, con il successo della seconda edizione del Bar Stella, al via dal 29 novembre su Rai2, è stato ospite di La Conferenza Stampa su RaiPlay. Ad intervistare il conduttore tv studentesse e studenti di un liceo.

Tante le domande, di ogni genere, anche sul sesso: "La verginità l'ho persa a 14 anni. Ma la donna con cui è meglio l'intimità è quella che ho sposato e l'ho sposata soprattutto per questo". Esull'uso del preservativo ha ammesso di averlo usato poco in passato: "Praticavo il salto della quaglia. Ma non si fa, è pericolosissimo. Oggi voi giovani siete molto più informati e sapete che vi evitate anche un sacco di altre cose usandolo. Quindi oggi vi dico consumate tante scatole di preservativi".