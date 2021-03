Stefano parla del figlio: "Santiago mi chiede sempre qual è il tema della stanza inclinata"

Stefano De Martino, conduttore di Stasera tutto è possibile, in onda il martedì alle 21.20 su Rai2 ,in un'intervista al Radiocorriere tv ha parlato del suo rapporto con il figlio Santiago.

"Mio figlio riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su di me. Mentre sono alle prove mi chiede sempre qual è il tema della stanza inclinata", spiega il conduttore torrese.

De Martino torna dunque a parlare dello splendido rapporto che ha con il figlio avuto con Belen, dopo l'intervento di poche settimane fa a C'è posta per te, dove aveva così spiegato quanto era orgoglioso di Santiago: "Mi è venuto bene proprio Santiago. Mio nonno diceva che gli asini fanno i cavalli da corsa",