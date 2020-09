Stefano De Martino nel rione Sanità, decine di persone per il selfie senza mascherina

Serata napoletana per il ballerino e showman Stefano De Martino. L'ex di Belen, al timone di Made in Sud da due edizioni, ha trascorso qualche ora di svago nel rione Sanità, nel cuore della città. Decine di persone - come è chiaro dalle foto pubblicate su un gruppo facebook di residenti - gli si sono avvicinate per un selfie ricordo. De Martino non si è negato, nonostante la mascherina (almeno dalle foto pubblicate) risulti decisamente un optional quando sarebbe opportuno indossarla soprattutto a distanza ravvicinata.

