Stefano De Martino assente al matrimonio di Cecilia Rodriguez: "Vi dico il perché"

Stefano De Martino era assente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L'ex marito di Belen non sarebbe stato invitato. Un gesto che ha sorpreso molti degli invitati, ma - stando alle ultime indiscrezioni - l'ex ballerino di Amici sarebbe stato escluso dalla lista dei presenti su rigoroso divieto di Cecilia.

"Stefano De Martino non è stato invitato perché non va d'accordo con Cecilia Rodriguez", sostiene l'esperta di gossip Deianira Marzano. "Questo fa capire il clima che si respira ad oggi", ha aggiunto.

Belen e Stefano non sono più in ottimi rapporti, ma continuano ad essere in contatto per il bene del figlio Santiago. Il legame tra Cecilia e Stefano, invece, è peggiorato negli ultimi anni tanto che nel 2019 Cecilia non si era espressa favorevolmente in merito al riavvicinamento tra Stefano e la showgirl.