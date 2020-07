Fra Mariana Rodriguez e Stefano De Martino è amore? Lei: “È un vero gentiluomo”

Continua l'estate di “fuoco” di Stefano De Martino che dopo l'addio a Belen Rodriguez è diventato il re del gossip estivo 2020. Ad alimentare la fiamma del pettegolezzo è un'altra Rodriguez: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi e di Pechino Express, Mariana Rodriguez. La modella ha parlato del conduttore di Made in Sud e l'ha fatto in maniera a dir poco lusinghiera. Se a questo aggiungiamo i giorni trascorsi in barca con lui nel Golfo di Napoli il risultato potrebbe essere la nuova coppia più famosa d'Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le parole dolci della Rodriguez

La venezuelana ha definito De Martino un “vero gentiluomo” e, chi ha assistito alle sue esternazioni racconta di occhi a cuoricino. Al momento nessuno dei due smentisce una relazione anche se la modella ha pronunciato la frase di rito: “Siamo soltanto amici”. Di fatto potrebbe essere il passaggio precedente a un annuncio che incoronerebbe il ballerino di Torre Annunziata come nuovo latin lover italico e le foto scattate in barca con la nuova Rodriguez sembrano confermare questa ipotesi. “Con lui sto bene ma davvero non c’è un fidanzamento. Se Stefano è il mio uomo ideale? Non lo voglio dire”. Forse la Rodriguez ha già imparato a essere scaramantica dal conduttore napoletano ma ormai sembrano essere a un passo proprio dal fidanzamento ufficiale.