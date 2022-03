De Martino torna alla corte di Maria De Filippi: chi potrebbe presentare Made in Sud

Stefano De Martino sarebbe pronto a lasciare la Rai e tornare alla corte di Maria De Filippi, sulle reti Mediaset. L'indiscrezione si fa sempre più insistente, con l'ex ballerino che sarebbe pronto a tornare come giudice nel serale di "Amici". De Martino sta ottenendo buoni risultati alla guida di "Stasera tutto è possibile", ma - al momento - la sua esperienza in casa Rai sembra essere giunta al capolinea.

Niente "Made in Sud" per De Martino

La scelta di De Martino spingerà la Rai, quindi, a cercare un nuovo volto per la conduzione della prossima edizione di "Made in Sud". Tra i papabili ci sarebbero Lorella Boccia o la moglie di Enrico Brignano, Flora Canto. Tuttavia, il nome della Boccia - anche lei del Napoletano - è quello che circola con più insistenza, anche per ché ha già preso parte al programma comico Colorado.