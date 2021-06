Annuncio a sorpresa di Stefano De Martino: "Farò un film"

Dopo aver vestito i panni del conduttore e di giudice ad Amici, Stefano De Martino fa il grande salto e passa al cinema. L'annuncio arriva dallo stesso ex ballerino napoletano durante il Festival del Cinema e della Tv di Benevento, dove è stato premiato come miglior conduttore della stagione. Non è la prima volta che De Martino diventa attore, ma fino ad oggi ha sempre interpretato se stesso in alcune fiction.

"Farò un film. Cercherò di essere il meno possibile me stesso, visto che in questo caso interpreterò un ruolo. Finora mi hanno proposto ruoli simili a quello che sono. Non so come andrà, ma durante la promozione dirò che è andata benissimi (ride, ndr.). Il film è molto bello. L'unico problema potrei essere io, ma solo poche pose. Quindi, potete anche distrarvi", ha detto De Martino.