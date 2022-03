De Martino ricorda il nonno: "Ero il primo nipote, fra noi c'era un rapporto speciale"

Stefano De Martino ieri è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. L'ex ballerino, ha ripercorso la propria carriera, spiegando perché ha abbandonato la danza. "I miei non volevano che facessi danza, sapevano che era difficile vivere di questo mestiere. In questo modo mi hanno reso ancora più determinato a seguire il mio sogno. Mio padre era un grandissimo ballerino, quando lo andavo a vedere, non riuscivo a non ballare tra le poltrone", ha raccontato.

"Lui ha cercato in tutti i modi di farmi capire che era un mestiere difficile, che sarebbe stato un percorso pieno di ostacoli. Quando mi ha visto così determinato, anche crescendo, non ha potuto fare altro che dirmi "Vai, figlio mio". E sono andato. Poi ho deciso di lasciare la danza perché, da ballerino, sapevo di non poter fare la differenza e io, in tutto quello che faccio, voglio sempre fare la differenza", ha spiegato ancora.

Poi, un ricordo commovente del nonno. "Bar Stella era il nome del bar che i miei nonni gestivano e volevo in qualche modo ricordarli. Mi piace continuare a tenere vivo il loro ricordo. Mio nonno era molto ermetico, di poche parole, ma io ero il suo primo nipote e per questo c'era un rapporto speciale", ha detto.

"Se n'è andato nel 2016, ho quasi rimosso la sua morte, provo ad esorcizzarla ma non siamo mai pronti ad accettarla perché nessuno ci insegna a gestirla. Faccio molta fatica a non emozionarmi, ma questo velo di malinconia che mi colpisce è direttamente proporzionale all'amore che ci lega ancora oggi. Spero di diventare un nonno all'altezza, come lui".