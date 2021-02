C'è posta per te, Stefano De Martino: "Santiago mi è venuto proprio bene, gli asini fanno i cavalli da corsa"

Stefano De Martino, primo ospite di stasera, di C'è posta per te di Maria De Filippi. Nel filmato che intrduceva l'ospite, il ballerino parla anche dell'amore per il figlio Santiago, avuto con Belen: "Nessuno ti insegna a essere padre, l'ho imparato strada facendo. Non mi vergogno a dire che davanti al sorriso di mio figlio mi sciolgo come neve al sole".

Poi l'ingresso in studio di De Martino, accolto da un grande applauso. "Mi è venuto bene proprio Santiago. Mio nonno diceva che gli asini fanno i cavalli da corsa", dice Stefano a Maria De Filippi.

Il ballerino e conduttore è stato protagonista di una sorpresa che Giuseppe, pizzaiolo che versa in condizioni economiche non facili, ha voluto fare alla moglie Maria, grande fans di De Martino.