Ritorno di fiamma con Belen? De Martino non si sbilancia: "Non voglio parlare di queste cose"

Stefano De Martino non ha troppa voglia di parlare di un possibile ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, il ballerino è stato ospite per raccontarsi nelle vesti di padre e di giudice di Amici ma, quando la conduttrice gli ha rivolto una domanda sul presunto ritorno di fiamma con l'ex moglie, ha preferito non rispondere.

"Ti rispondo sinceramente - ha risposto alla giornalista - non perché voglio fare chissà quale mistero. Ma, da un po' di anni, ho svilluppato una sana abitudine a non parlare di queste cose per tutelare i miei affetti, compreso mio figlio", ha detto. "Conviene non aggiungere altro a tutto quello che scrivono le persone. Io glisserei e non andrei avanti per non alimentare questo tipo di notizie. Dici che se ne faranno una ragione o che la gente mi aspetterà fuori dallo studio?", ha continuato.

Una prudenza, quella di Stefano, che è tipica della sua vita sentimentale: mai, infatti, il 32enne ha ufficializzato una relazione diversa da quella con Belen, con cui va avanti da circa nove anni. Tra alti e bassi, Stefano - descritto da più parti come tombeur des femmes - ha sempre evitato di farsi vedere insieme ad altre donne e, a gennaio, è tornato dalla ex moglie. A parlare sono state le immagini scattate dai paparazzi e non certo interviste rilasciate da lui stesso alla stampa. Adesso però pare che la coppia sia arrivata ad un punto di non ritorno: Belen avrebbe infatti imposto al marito un "ultimatum". "Se torni stavolta, è per sempre", gli avrebbe detto la modella argentina, che nell'ultimo anno è stata legata per un anno e mezzo ad Antonino Spinalbese, parrucchiere da cui ha avuto la seconda figlia Luna Marì, ma che non ha evidentemente mai smesso di amarlo.