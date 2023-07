De Martino e Belen si sono lasciati? Lui toglie la fede, lei cancella una foto social

Stefano De Martino e Belen si sarebbero nuovamente lasciati. La notizia non ha nessuna conferma, ma i rumors circolanbo già da qualche giorno, soprattutto dopo alcuni "indizi". L'ex ballerino, infatti, è apparso senza fede al dito e non è passato inosservato. La showgirl, intanto, ha alimentato i dubbi cancellando da Instagram l'ultimo selfie di coppia e pubblicato alcune immagini dalla montagna accompagnate dalla didascalia: "Si ricomincia daccapo".

Una frase in cui in molti hanno visto il segnale di una nuova rottura con Stefano. I due, ricordiamo, si sono sposati nel 2013, per poi separarsi un paio di anni dopo. Nel 2019 ci hanno riprovato ma, poi, in piena pandemia Covid, è arrivato il secondo addio. L'anno scorso si sono dati una nuova possibilità, ma anche questa volta sembra che la storia sia finita.