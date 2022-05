Iene, l'incontro tra Belen e Stefano De Martino: "I modelli di bellezza e fama generano frustrazione"

Stefano De Martino, ospite della puntata di ieri sera de Le Iene, ha ritrovato in tv Belen, che conduce il programma con Mammuccari. Il conduttore ed ex ballerino ha portato in scena un monologo in cui ha tentato di rimarcare come modelli irraggiungibili di bellezza, ricchezza e fama, generino ansia e frustrazione.

Quando il comico Eleazaro Rossi si è chiesto cosa veda Belén Rodriguez nel conduttore e ballerino, Belen incalzata da Teo Mammucari al "forse è simpatico" è scoppiata a ridere, evitando di rispondere.