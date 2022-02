Giochi di seduzione tra De Martino e Belen: immagini subito virali sul web

Non è chiaro se c'è un ritorno di fiamma, ma sicuramente tra Stefano De Martino e Belen c'è una ritrovata complicità. Lo raccontano le ultime immagini pubblicate dal sito Whoopsee, piattaforma di gossip in rete, in cui la showgirl e il ballerino sono immortalati insieme alla festa di compleanno di Patrizia Griffini, storica amica di lei. Il tutto è accaduto la sera del 30 gennaio.

Un vero e proprio gioco di seduzione quello messo in atto dalla modella e dal conduttore napoletano. Sulle note del brano "Tu vuo fa l'americano", i due cantano al karaoke, si guardano, poi ballano avvicinandosi e allontanandosi, a volerci scherzare su. Sarà ritornato l'amore? Questo non è chiaro, ma i due - genitori del piccolo Santiago - si stanno mostrando sempre più spesso insieme e senza paura di essere immortalati da paparazzi.